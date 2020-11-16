«Хьюстон» запросил огромную компенсацию за потребовавшего обмен Джеймса Хардена

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Хьюстон Рокетс» собирается попросить огромную компенсацию за обмен Джеймса Хардена.



«Если «Рокетс» решат участвовать в торговых переговорах по Зардену, то они ясно дали понять, что потребуют огромную компенсацию, выбора драфта и обмена пиками. В составе «Бруклина» есть два защитника уровня Матча звёзд — Карис Леверт и Спенсер Динуидди, плюс ещё несколько молодых игроков», — приводит слова Войнаровски Fadeaway World.



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.