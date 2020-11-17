Майкл Джордан активно лоббирует обмен суперзвезды НБА

Владелец «Шарлотт Хорнетс», легенда НБА Майкл Джордан хочет видеть Расселла Уэстбрука в своей команде. Об этом сообщил инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор.



У «Шарлотт» есть преимущество над другими конкурентами в борьбе за Уэстбрука, потому что команда обладает подходящими контрактами для обмена. При этом «Хорнетс» вряд ли предложит третий пик на драфте НБА 2020 года за Уэстбрука.



Напомним, Уэстбрук запросил обмен в связи с уходом из клуба главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори. Их места заняли дебютанты Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун. Другая причина — желание баскетболиста вернуться к роли главного созидателя, какая у него была в «Оклахома-Сити Тандер».



Уэстбрук перешёл в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого на протяжении 11 лет выступал в «Оклахоме». Контракт разыгрывающего рассчитан ещё на два сезона с опцией продления на один год. Уэстбрук является одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с зарплатой более $ 40 млн в год, что затрудняет проведение обменной сделки.