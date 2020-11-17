Яннис Адетокунбо ответил на слова Ника Кирьоса, намекнувшего не его переход в «Майами»

Теннист Ник Кирьос заявил, что двукратный MVP НБА форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с воодушевлением воспринимает вариант продолжения карьеры в «Майами Хит».



«Я задал Яннису кучу вопросов. Я сразу же спросил его, собирается ли он перейти в „Майами“. На его лице появилась широкая улыбка. Может, этот переход назревает», — приводит слова Кирьоса Essentially Sports.

Адетокунбо отреагировал на слова Кирьоса.

«Почему ты всегда что-то начинаешь?», — написал Яннис на своей странице в «Твиттере», сопроводив пост шутливыми эмоджи.

Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того, не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье.



В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.