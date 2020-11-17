Харден отказался продлевать контракт с «Хьюстоном» с зарплатой $ 50 млн

Защитник клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отказался продлевать контракт с зарплатой в $ 50 млн. Он сообщил руководству «Рокетс», что сосредоточен на переходе в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.
«Хьюстон» предложил Хардену максимально возможное продление соглашения на $ 103 млн за два сезона, которое вступило бы в силу после истечения его текущего контракта в 2023 году. Согласившись, Харден стал бы первым игроком в истории НБА с гарантированной годовой зарплатой не менее $ 50 млн.
«Бруклин» и «Хьюстон» контактировали по поводу потенциального обмена Хардена, но какой-то конкретики в переговорах между ними пока не было. Цель «Рокетс» — получить за игрока максимально возможную прибыль.
Ещё одна команда, претендующая на Хардена, — «Филадельфия Сиксерс».
- 17 ноября 2020
-
06:37
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:34
-
00:00
- 16 ноября 2020
-
23:19
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
21:23
-
20:02
-
19:53
-
19:34
-
18:57
-
18:26
-
17:31
-
17:17
-
17:11
-
17:00
-
16:31
-
16:19
-
15:31
-
14:28
-
13:27
-
12:41
-
12:35
-
11:52
-
10:27
-
09:45
-
09:40
-
09:33
-
09:22