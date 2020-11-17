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Харден отказался продлевать контракт с «Хьюстоном» с зарплатой $ 50 млн

Харден отказался продлевать контракт с «Хьюстоном» с зарплатой $ 50 млн
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отказался продлевать контракт с зарплатой в $ 50 млн. Он сообщил руководству «Рокетс», что сосредоточен на переходе в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.

«Хьюстон» предложил Хардену максимально возможное продление соглашения на $ 103 млн за два сезона, которое вступило бы в силу после истечения его текущего контракта в 2023 году. Согласившись, Харден стал бы первым игроком в истории НБА с гарантированной годовой зарплатой не менее $ 50 млн.

«Бруклин» и «Хьюстон» контактировали по поводу потенциального обмена Хардена, но какой-то конкретики в переговорах между ними пока не было. Цель «Рокетс» — получить за игрока максимально возможную прибыль.

Ещё одна команда, претендующая на Хардена, — «Филадельфия Сиксерс».

«Рокетс» очертили позицию по Хардену, который выбрал два желаемых клуба для обмена
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