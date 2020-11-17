«Хьюстон» обменял Роберта Ковингтона
Клубы НБА «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» согласовали обмен форварда Роберта Ковингтона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Хьюстон» отправит в команду из штата Орегон Ковингтона, получив взамен 35-летнего форварда Тревора Аризу, а также 16-й пик на драфте-2020 и пик первого раунда будущего драфта.
Ковингтон перешёл в «Рокетс» по ходу сезона-2019/2020, расставшись ради этого игрока с центровым Клинтом Капелой. Средние показатели Ковингтона в составе «Хьюстон Рокетс» составили 11,6 очка, 8,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата.
После окончания сезона-2019/2020 «Рокетс» покинули главный тренер Майк Д’Антони и генеральный менеджер Дэрил Мори. Кроме того, известно, что Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден запросили обмен.
Джеймс Харден отказался продлевать контракт с «Хьюстоном» с рекордной зарплатой в истории
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