«Хьюстон» обменял Роберта Ковингтона

Клубы НБА «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» согласовали обмен форварда Роберта Ковингтона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Хьюстон» отправит в команду из штата Орегон Ковингтона, получив взамен 35-летнего форварда Тревора Аризу, а также 16-й пик на драфте-2020 и пик первого раунда будущего драфта.



Ковингтон перешёл в «Рокетс» по ходу сезона-2019/2020, расставшись ради этого игрока с центровым Клинтом Капелой. Средние показатели Ковингтона в составе «Хьюстон Рокетс» составили 11,6 очка, 8,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата.



После окончания сезона-2019/2020 «Рокетс» покинули главный тренер Майк Д’Антони и генеральный менеджер Дэрил Мори. Кроме того, известно, что Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден запросили обмен.