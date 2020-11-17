«Милуоки» сбросил балластный контракт и выменял звезду НБА в компанию к Яннису Адетокунбо

«Нью-Орлеан Пеликанс» обменяли разыгрывающего Джру Холидэя в «Милуоки Бакс на защитников Эрика Бледсо и Джорджа Хилла, а также три драфт-пика первого раунда и два права обмена пиками, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



Холидэй выступал за «Пеликанс» с 2013 года, когда вызывался на Матча звёзд НБА. В прошлом сезоне он провёл 61 матч, набирая в среднем 19,1 очка, 4,8 подбора, 6,7 передачи и 1,6 перехвата. В активе Джру два попадния в защитные сборные сезона НБА. Холидэй считается одним из лучших защитников периметра и плеймейкеров в НБА.

Обмен Холидэя говорит о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить балластный контракт Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.