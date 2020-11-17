Энтони Дэвис прокомментировал переход Денниса Шрёдера в «Лейкерс»
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о переходе разыгрывающего Денниса Шрёдера в команду.
«Думаю, что это хорошее приобретение. Деннис Шрёдер может легко выигрывать звание лучшего шестого игрока в каждом сезоне. Он отлично смотрелся вместе с Крисом Полом и Шэем Гилджес-Александером в бывшем клубе. Он жёсткий, хорошо бросает по кольцу, умеет пройти в трёхсекундную зону, раздаёт передачи и очень характерный. Я думаю, что это хорошая сделка и хорошее приобретение для «Лейкерс», – сказал Дэвис в интервью инсайдеру Крису Хэйнсу.
«Лейкерс» выменяли Шрёдера из «Оклахома-Сити», отдав взамен не оправдавшего дорогой контракт атакующего защитника Дэнни Грина и пик первого раунда драфта в этом году.
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