Харден опубликовал странное видео после отказа подписывать крупнейший контракт в истории

Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после отказа продлевать контракт с клубом с рекордной годовой зарплатой более $ 50 млн поделился в «сториз» своего «инстаграма» странным видео.



В ролике баскетболист снимает крышку с бутылки с водой и кладет её на стол.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.