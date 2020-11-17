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Харден опубликовал странное видео после отказа подписывать крупнейший контракт в истории

Харден опубликовал странное видео после отказа подписывать крупнейший контракт в истории
Баскетбол / НБА 0

Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после отказа продлевать контракт с клубом с рекордной годовой зарплатой более $ 50 млн поделился в «сториз» своего «инстаграма» странным видео.

В ролике баскетболист снимает крышку с бутылки с водой и кладет её на стол.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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