«Милуоки» заполучил одного из лучших европейских игроков НБА

«Милуоки Бакс» выменял атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича в сделке по схеме «сайн-н-трейд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



«Кингз» получат взамен форвардов Эрсана Ильясову, Ди Джей Уилсона и защитника Донте Дивинченцо. Вместе с Богдановичем в «Бакс» также отправится форвард Джастин Джеймс. Богданович выступал за «Сакраменто» с 2017 года. В прошлом сезоне он набирал в среднем 15,1 очка, 3,4 подбора, 3,4 передачи и 1,0 перехвата в 61 матче.

Подписание Богдана Богдановича и обмен Джру Холидэя говорят о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить в «Пеликанс» балластный контракт Эрика Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.