Источник: «Хьюстон» хочет получить Кайри Ирвинга в обмен на Джеймса Хардена

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик Кендрик Перкинс заявил, что «Хьюстон Рокетс» хотят получить разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в сделке по защитнику Джеймсу Хардену.

«Когда „Рокетс“ говорят о желании получить „огромную компенсацию“ за Хардена, речь идёт об обмене на Кайри Ирвинга. Следим за ситуацией», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб, где выступает его бывший одноклубник по «Оклахома-Сити Тандер» Кевин Дюрант. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул и отказался продлевать контракт с клубом с рекордной годовой зарплатой более $ 50 млн.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.