«Голден Стэйт» может совершить громкое подписание в течение недели

У «Голден Стэйт Уорриорз» есть одна неделя, чтобы воспользоваться доступным им обменным исключением на $ 17,2 млн, чтобы усилить состав, сообщает Pickandroll.
По словам корреспондента The Athletic Джона Холлинджера, команда из Сан-Франциско по регламенту может воспользоваться этой опцией до следующего понедельника, 23 ноября.
Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» заинтересованы в приобретении тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава. Также «Уорриорз» претендуют на подписание атакующего защитника Эйвери Брэдли, решившего разорвать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». К тому же «воины» давно следят за тяжёлым форвардом «Орландо Мэджик» Аароном Гордоном.
«Уорриорз» получили обменное исключение в обмене, который отправил Андре Игуодалу в «Мемфис Гриззлиз» в июле 2009 года.
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