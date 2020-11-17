Инсайдер прояснил ситуацию Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в «Лейкерс»

Атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп подпишет новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Lakers Daily со ссылкой на инсайдера Зака Лоу.



«Это предрешённое дело», – отметил Лоу.



Колдуэлл-Поуп решил отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021, которая могла обеспечить ему $ 8,5 млн и выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что чемпион НБА 2020 года будет интересен ряду клубов после открытия рынка, в частности представителю Восточной конференции «Атланте Хоукс». Колдуэлл-Поуп, возможно, согласится на урезание зарплаты, чтобы остаться в «Лейкерс» ещё на год и вновь побороться за титул.



Средние показатели Колдуэлл-Поупа в прошлом сезоне составили 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за игру.