Куртинайтис: к нам вернулись игроки, и сейчас они находятся на физически другом уровне
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед выездным матчем 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом».
«Мы встречались с «Зенитом» два месяца назад, но тогда в силу ряда причин у нас была совершенно другая команда. Это не значит, что сейчас мы сильнее или слабее, просто надо играть на максимуме. К нам вернулись игроки, и сейчас они находятся на физически другом уровне. «Зенит» играет хорошо и дисциплинированно, на высоком уровне. Это сложная и настырная команда, против которой легко не будет. Они играют дома после всех своих проблем, к тому же это матч Евролиги, поэтому будет сложно», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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