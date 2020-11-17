Куртинайтис: к нам вернулись игроки, и сейчас они находятся на физически другом уровне

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед выездным матчем 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы встречались с «Зенитом» два месяца назад, но тогда в силу ряда причин у нас была совершенно другая команда. Это не значит, что сейчас мы сильнее или слабее, просто надо играть на максимуме. К нам вернулись игроки, и сейчас они находятся на физически другом уровне. «Зенит» играет хорошо и дисциплинированно, на высоком уровне. Это сложная и настырная команда, против которой легко не будет. Они играют дома после всех своих проблем, к тому же это матч Евролиги, поэтому будет сложно», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».