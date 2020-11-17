Яннис Адетокунбо планирует подписать пятилетний супермаксимальный контракт

Согласно сообщению инсайдера New York Times Марка Стайна, после того как «Милуоки Бакс» выменял из «Нью-Орлеан Пеликанс» разыгрывающего Джру Холидэя, звезда клуба Яннис Адетокунбо всё же согласится подписать новый супермаксимальный контракт.
По нему игрок получит около $ 220 млн — на $ 80 млн больше, чем от любой другой команды в качестве свободного агента в 2021 году.
«Последние две недели были наполнены слухами о том, что Яннис Адетокунбо действительно планирует подписать свой пятилетний сверхмаксимальный контракт с «Бакс». «Милуоки» только что совершили сделку, которая предполагает, что это на самом деле так», — написал Стайн на своей странице в «Твиттере».
Сам Яннис в социальных сетях неоднократно намекал на то, что желает остаться в команде.
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