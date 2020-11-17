«Филадельфия» поставила условие по обменному пакету за Джеймса Хардена

«Филадельфия Сиксерс» отказывается включать Бена Симмонса в сделку по возможному обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



«Что касается «Сиксерс», если они не добавят в сделку Бена Симмонса, а, как мне сказали, «Филадельфия» не собирается это делать прямо сейчас, я не вижу структуры обмена», — приводит слова Чарании USA Today.



Сам Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.