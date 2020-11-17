Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» поставила условие по обменному пакету за Джеймса Хардена

«Филадельфия» поставила условие по обменному пакету за Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Филадельфия Сиксерс» отказывается включать Бена Симмонса в сделку по возможному обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Что касается «Сиксерс», если они не добавят в сделку Бена Симмонса, а, как мне сказали, «Филадельфия» не собирается это делать прямо сейчас, я не вижу структуры обмена», — приводит слова Чарании USA Today.

Сам Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020