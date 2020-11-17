«Хьюстон» хочет урегулировать конфликт с Джеймсом Харденом

«Хьюстон Рокетс» надеется сохранить в составе защитника Джеймса Хардена и урегулировать с ним конфликт, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайна.



«Хьюстон» хочет сохранить Хардена и пытается наладить с ним отношения, несмотря на сообщения о растущем недовольстве, сообщают источники в лиге», – написал Стайн на своей странице в «Твиттере».



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.