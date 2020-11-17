Расселл Уэстбрук рассказал Стивену Эй Смиту, как относится к Джеймсу Хардену

Звезда «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук в разговоре с известным телеведущим Стивеном Эй Смитом рассказал, что желание Джеймса Хардена покинуть клуб никак не скажется на их дружеских взаимоотношениях.
«У Хардена и Уэстбрука близкие отношения. Они братья, и все разговоры вокруг не изменят этого. Есть большая разница между сообщениями о том, что они не хотят играть друг с другом, и сообщениями, что между ними больше нет дружбы», – рассказал об этой беседе в эфире NBA on ESPN Смит.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
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