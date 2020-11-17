Названы новые даты матчей «Химки» – «Милан» и «Панатинаикос» – «Зенит»

Евролига на официальном сайте объявила новые даты перенесённых из-за коронавируса матчей регулярного чемпионата с участием подмосковных «Химок» и санкт-петербургского «Зенита».

«Милан» не смог вылететь в Россию на игры с «Зенитом» (11 ноября) и «Химками» (13 ноября), а греческий «Панатинаикос» попросил перенести запланированный на 29 октября матч с «Зенитом» из-за вспышки коронавируса. Игра между «Зенитом» и «Панатинаикосом» пройдёт 17 февраля, «Химки» сыграют с «Миланом» 8 декабря.

Напомним, тесты восьми игроков «Милана» на коронавирус в итоге оказались ложноположительными. Из-за большого количества положительных результатов в сочетании с отсутствием симптомов врач миланской команды и медицинский директор Евролиги сочли их сомнительными. В соответствии с протоколами о здоровье и безопасности Евролиги вся команда была протестирована повторно – с ограниченным количеством положительных результатов. В итоге все восемь тестов были признаны ложноположительными.