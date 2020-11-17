Мэтт Барнс назвал суперзвезду НБА, переход которой принесёт «Уорриорз» три титула подряд

Экс-игрок НБА Мэтт Барнс считает, что переход форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Голден Стэйт Уорриорз» возобновит доминирование династии «Голден Стэйт Уорриорз» и принесёт команде три титула подряд.
«Яннис в «Голден Стэйт»? У «Уорриорз» будет новая династия. С Адетокунбо они могут выиграть три чемпионата подряд. Если Яннис попадёт в «Голден Стэйт», я прогнозирую первый три-пит команды», — приводит слова Барнса Essentially Sports.
Напомним, подписание Богдана Богдановича и обмен Джру Холидэя говорят о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить в «Пеликанс» балластный контракт Эрика Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.
- 17 ноября 2020
-
16:31
-
16:30
-
16:19
-
16:12
-
14:58
-
14:04
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:17
-
10:41
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:01
-
08:21
-
06:37
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:34
-
00:00
- 16 ноября 2020
-
23:19
-
22:41
-
22:33
-
22:30