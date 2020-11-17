Мэтт Барнс назвал суперзвезду НБА, переход которой принесёт «Уорриорз» три титула подряд

Экс-игрок НБА Мэтт Барнс считает, что переход форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Голден Стэйт Уорриорз» возобновит доминирование династии «Голден Стэйт Уорриорз» и принесёт команде три титула подряд.

«Яннис в «Голден Стэйт»? У «Уорриорз» будет новая династия. С Адетокунбо они могут выиграть три чемпионата подряд. Если Яннис попадёт в «Голден Стэйт», я прогнозирую первый три-пит команды», — приводит слова Барнса Essentially Sports.



Напомним, подписание Богдана Богдановича и обмен Джру Холидэя говорят о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить в «Пеликанс» балластный контракт Эрика Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.