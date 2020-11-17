Эксперт: Кайри Ирвинг и Джеймс Харден — нельзя найти худшую комбинацию игроков

Аналитик НБА Скип Бэйлесс убеждён, что Джеймсу Хардену не стоит переходить из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» к Кайри Ирвингу и Кевину Дюранту, а согласиться на обмен в «Филадельфию Сиксерс».



«Для меня Ирвинг и Дюрант похожи на учеников начальной школы… Хорошо, давайте назовём их парой лучших друзей из колледжа. Но Кайри и Джеймс Харден… Нельзя найти худшую комбинацию игроков. Ирвинг хочет контролировать игру и мяч, это хорошо подходит Кей Ди, ведь они готовы идти на жертвы друг для друга.

Так же было в случае с Харденом и Уэстбруком. Пока однажды Расселлу не надоело и он не попросил об обмене. Джеймс не хочет оставаться один в «Хьюстоне» и старается воссоединиться с Дюрантом, как в старые добрые времена.

Но Харден, Кей Ди и Кайри несовместимы. У вас есть трое парней, которые привыкли держать мяч в руках… Они могут попасть в финал, потому что талантливы. Но лучшим и единственным выбором для Хардена должна стать «Филадельфия», — приводит слова Бэйлесса Parlons Basket.