Лучший подбирающий НБА принял решение по контракту на $ 28,75 млн

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд активировал опцию игрока на $ 28,75 млн и остался в команде на следующий сезон, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Контракт Драммонда истекает в 2021 году, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Центровой решил активировать опцию, поскольку не имел шансов получить сопоставимую зарплату на рынке свободных агентов. 27-летний Драммонд набирал в среднем 17,7 очка за игру и 15,2 подбора за игру в прошлом сезоне. Третий сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет Драммонд стал лидером НБА по подборам.



Ранее сообщалось, что ни один клуб лиги не захочет обменивать из «Кливленд Кавальерс» тяжёлого форварда Кевина Лава.

Ни один клуб НБА не хочет выменивать Кевина Лава