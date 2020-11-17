Инсайдер назвал двух звёзд НБА, у которых нет вообще никакой рыночной ценности

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что атакующий защитник «Индианы Пэйсерз» Виктор Оладипо и разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук не имеют никакой рыночной ценности.

«Это основано на разговорах со всеми в лиге на всех уровнях. Виктор Оладипо и Расселл Уэстбрук не имеют никакой рыночной ценности», — приводит слова Уиндхорста Fadeawayworld.

Уэстбрук и Оладипо являются одними из главных кандидатов на обмен среди звёзд НБА. Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Джеймса Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.