Инсайдер назвал двух звёзд НБА, у которых нет вообще никакой рыночной ценности
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что атакующий защитник «Индианы Пэйсерз» Виктор Оладипо и разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук не имеют никакой рыночной ценности.
«Это основано на разговорах со всеми в лиге на всех уровнях. Виктор Оладипо и Расселл Уэстбрук не имеют никакой рыночной ценности», — приводит слова Уиндхорста Fadeawayworld.
Уэстбрук и Оладипо являются одними из главных кандидатов на обмен среди звёзд НБА. Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Джеймса Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.
- 17 ноября 2020
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