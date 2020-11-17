Инсайдер: Яннис хотел увидеть важные ходы «Бакс», и, похоже, команда сделала их для него
Известный обозреватель Эдриан Войнаровски считает, что руководство «Милуоки Бакс», провернув несколько трансферов, обеспечило сохранение в составе лидера коллектива Янниса Адетокунбо.
«Генеральный менеджер „Милуоки“ Джон Хорст, оформив договорённости с Джру Холидеем и Богданом Богдановичем, перестроил состав вечером 16 ноября. Яннис Адетокунбо хотел видеть важные ходы по большому обновлению состава и команда сделала их для него. Большая ночь для клуба. „Сакраменто“ получил ценный актив в лице Дивинченцо», — написал на своей странице в «Твиттере» Войнаровски.
Напомним, ранее Яннис Адетокунбо не раз подчёркивал, что его будущее будет зависеть от того, какие меры примет руководство «Милуоки» по укреплению состава.
- 17 ноября 2020
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