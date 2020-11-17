«Рокетс» не обменяют Хардена в «Нетс», если в обратном пакете не будет Дюранта или Ирвинга
«Хьюстон Рокетс» категорически отказываются обменивать защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс», если в пакет сделки не будут включены форвард Кевин Дюрант или разыгрывающий Кайри Ирвинг, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Хьюстон не очень заинтересован в каких-либо сделках с „Нетс“, кроме включающих Кайри Ирвинга или Кевина Дюранта. Что касается „Филадельфии Сиксерс“, если они не включат в обмен Бена Симмонса, что, как мне сказали, они не собираются делать прямо сейчас, я не вижу структуры сделки, которая имела бы смысл. „Сиксерс“ и „Нетс“ должны оценить, смогут ли они заключить сделку. Я не думаю, что сейчас на „Хьюстон“ оказывается огромное давление», — приводит слова Чарании Essentially Sports.
- 17 ноября 2020
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