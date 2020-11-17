Стивен Эй Смит назвал три главных угрозы для «Лейкерс» в сезоне

Известный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит назвал три команды, которые станут угрозой для действующих чемпионов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Отвечая на вопросы подписчиков в «Твиттере», он указал, что угрозу калифорнийцам несут «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс».

«Чёрт возьми, да. „Лейкерс“ есть о чём переживать. „Лейкерс“ должны переживать о „Бруклин Нетс“, „Милуоки Бакс“ и „Голден Стэйт Уорриорз“, — написал специалист.

Напомним, команды НБА активно начали перестраивать составы. «Лейкерс» усилил разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер, выменянный из «Оклахома-Сити Тандер». «Милуоки» недавно объявил о переходе Джру Холидея и Богдана Богдановича. «Бруклин» в скором времени может приобрести Джеймса Хардена.