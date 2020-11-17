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Только две команды НБА хотят выменять Расселла Уэстбрука

Только две команды НБА хотят выменять Расселла Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0

«Шарлотт» и «Нью-Йорк» – единственные команды, которые подтвердили, что заинтересованы в обмене защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Марк Стайн.

Сообщалось, что у Расселла низкая рыночная ценность в лиге. В частности, «Хорнетс» не готовы предложить третий пик драфта 2020 года в обмен на Уэстбрука, хотя владелец франшизы Майкл Джордан хочет видеть защитника у себя в команде.

Уэстбрук попросил у руководства «Рокетс» обмен в другой клуб. Расселл уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Джеймса Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникала словесная перепалка.

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