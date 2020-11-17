ЦСКА в гостях обыграл «Жальгирис». У Джеймса 27 очков

В Литве в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» принимал ЦСКА. Первая четверть сталась за «армейцами» — 26:17. К большому перерыву хозяева немного сократили отставание — 38:45.

В третьей четверти подопечные Итудиса контролировали происходящее на паркете и завершили её со счётом 66:58 в свою пользу. В заключительном игровом отрезке «Жальгирис» прибавил и был близок к камбеку, но в решающий момент ЦСКА собрался и одержал победу — 87:78.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 5 передач. 13 очков в активе Уилла Клайберна. В команде из Литвы лучшим стал Мариус Григонис, собравший коллекцию из 19 очков, 4 подборов и 2 передач.