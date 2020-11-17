ЦСКА в гостях обыграл «Жальгирис». У Джеймса 27 очков
В Литве в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» принимал ЦСКА. Первая четверть сталась за «армейцами» — 26:17. К большому перерыву хозяева немного сократили отставание — 38:45.
В третьей четверти подопечные Итудиса контролировали происходящее на паркете и завершили её со счётом 66:58 в свою пользу. В заключительном игровом отрезке «Жальгирис» прибавил и был близок к камбеку, но в решающий момент ЦСКА собрался и одержал победу — 87:78.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 5 передач. 13 очков в активе Уилла Клайберна. В команде из Литвы лучшим стал Мариус Григонис, собравший коллекцию из 19 очков, 4 подборов и 2 передач.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
17 ноября 2020, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
Жальгирис: Григонис - 19, Уолкап - 10, Рабит - 9, Йокубайтис - 8, Ловернь - 8, Хэйс - 6, Гебен - 5, Милакнис - 5, Лекавичюс - 4, Вастурия - 2, Янкунас - 2, Лукошюнас
ЦСКА: Джеймс - 27, Клайберн - 13, Хиллиард - 12, Милутинов - 8, Шенгелия - 7, Боломбой - 6, Антонов - 5, Хэкетт - 4, Ухов - 3, Курбанов - 2, Umrikhin, Лопатин
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