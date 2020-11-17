Куртинайтис высказался о победе над «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (88:83), отметив, что команде удалось проявить характер в нужный момент.

«Отличная победа, добытая на выезде против очень хорошей команды. Все знают наши проблемы, и после стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь. Безусловно, эта победа придаст нам эмоций и уверенности, что очень понадобится в следующих встречах.

В нескольких наших последних матчах мы были близки к успеху, сделали из тех поражений выводы, особенно из последних минут, и сегодня сыграли действительно хорошо. Уступали всё время, но проявили характер и терпение, благодаря чему уже мы контролировали концовку», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Московской области.