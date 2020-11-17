«Майами» гарантировал контракты элитного снайпера и топ-новичка НБА

«Майами» воспользовался опциями команды и продлил контракты атакующего защитника Данкана Робинсона и разыгрывающего Кендрика Нанна на сезон-2020/2021, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.



Оба игрока получат по $ 1,7 млн за следующий сезон. Ранее оба игрока не имели полной гарантии минимальных соглашений. Оба баскетболиста станут ограниченно свободными агентами в 2021 году.

Нанн — один из претендентов на звание лучшего новичка года наряду с Джа Морантом («Мемфис Гриззлиз») и Зайоном Уильямсоном («Нью-Орлеан Пеликанс»). Он набирал 15,3 очка и 3,3 передачи за игру в 67 матчах (все — в старте). Робинсон стал одним из лучших снайперов НБА, реализовав 44,6% при 8,3 трёхочковых попытках за игру в 73 матчах. По точности из-за дуги Данкан занял четвёртое место в лиге.