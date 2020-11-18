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Димитрис Итудис: я не могу комментировать ситуацию с Майком Джеймсом

Димитрис Итудис: я не могу комментировать ситуацию с Майком Джеймсом
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Жальгирисом» в выездном матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги (87:78) отказался комментировать ситуацию защитника Майка Джеймса, который не играл в предыдущем матче против «Басконии» без объяснения причин.

«Я не могу комментировать ситуацию с Майком Джеймсом, потому что такова наша стратегия. Хорошая новость в том, что мы все вместе и мы создаем нашу идентичность», – цитирует Итудиса литовский инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс, набравший 27 очков и совершивший 5 передач. 13 очков в активе Уилла Клайберна. В команде из Литвы лучшим стал Марюс Григонис, собравший коллекцию из 19 очков, 4 подборов и 2 передач.

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