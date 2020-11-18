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Рэджон Рондо получил крупное предложение от аутсайдера НБА и выбрал приоритет для перехода

Рэджон Рондо получил крупное предложение от аутсайдера НБА и выбрал приоритет для перехода
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Рэджон Рондо получил предложение двухлетнего контракта на $ 15 млн от «Атланта Хоукс», сообщает инсайдер Фрэнк Исола.

По данным источника Рондо по-прежнему сосредоточен на возможности присоединиться к «Лос-Анджелес Клипперс». Вполне вероятно, клуб из Лос-Анджелеса предложит ему исключение среднего уровня налогоплательщика на сумму $ 5,7 млн. Возвращение в «Лейкерс» не исключено, но маловероятно. Клуб уже выменял на его позицию Денниса Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер».

Рондо сыграл важную роль в завоевании «Лейкерс» титула чемпиона НБА во время рестарта сезона в Орландо. Он получил перелом большого пальца правой руки вскоре после прибытия в комплекс Диснейленда, но смог вернуться в строй в плей-офф, набирая в среднем 8,9 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи со скамейки запасных в 16 играх.

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