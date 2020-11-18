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Энтони Дэвис отреагировал на желание Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука уйти из «Рокетс»

Энтони Дэвис отреагировал на желание Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука уйти из «Рокетс»
Баскетбол / НБА 0

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис с понимаем относится к обменному запросу звёзд «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука.

«Я думаю, что эти парни хотят побеждать. Я был в такой же ситуации год назад», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Уэстбрук также попросил у руководства «Рокетс» обмен в другой клуб. Расселл уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Джеймса Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникала словесная перепалка.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.

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