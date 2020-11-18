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«Хьюстон» и «Бруклин» достигли устной договорённости об обмене Джеймса Хардена

«Хьюстон» и «Бруклин» достигли устной договорённости об обмене Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Хьюстон Рокетс» договорились об обмене защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс», сообщает Front Office Sports.

Сделка не согласована официально, но источники утверждают, что две команды достигли устной договорённости. Харден отказался от двухлетнего продления контракта на $ 103 мky, чтобы перейти в «Нетс».

Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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