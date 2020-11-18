Стивен Эй Смит: я просто не представляю, что Яннис Адетокунбо может остаться в «Милуоки»

Журналист ESPN Стивен Эй Смит убеждён в уходе Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс», несмотря на недавние обмены Джру Холидэя и Богдана Богдановича.
«Я могу ошибаться, но я просто не представляю, что Яннис Адетокунбо может остаться в «Милуоки». Яннис не останется, если они не выиграют чемпионат. Я не отказываюсь от похвалы заключённых ими сделок, все они хорошие и определённо улучшают команду. Оставили Криса Миддлтона, добавили в состав Джру Холидэя. Так что это большое дело. Я не обесцениваю их ходы. Однако это не мешает подумать об обмене перед дедлайном, если в клубе не уверены, что он останется. Нельзя потерять Янниса просто так. «Милуоки» не могут просто смотреть на его уход, потому что никто из свободных агентов туда не перейдёт», — приводит слова Эй Смита Essentially Sports.
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