Энтони Дэвис оценил угрозу «Голден Стэйт» для «Лейкерс» в следующем сезоне

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отдал должное звёздам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Клэю Томпсону, но в целом не беспоится из-за угрозы этой команды. Ожидается, что «Уорриорз» снова будут претендевать на титул чемпиона НБА и составят серьёзную конкуренцию «Лейкерс».
«Я не уверен в том, что они делают. Меня не беспокоит «Голден Стэйт». Я беспокоюсь о себе и пытаюсь разобраться в своей ситуации. Меня не беспокоит другая команда, и то, что они делают. Это не моя работа — беспокоиться о других командах. Но у них наверняка много отличных игроков. Стефен Карри и Клэй Томпсон вернутся здоровыми. Посмотрим. Они были великолепны все эти годы. Я уверен, что они вернутся в нормальном состоянии», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
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