Энтони Дэвис взвесил опасность «Бруклина» в случае перехода Джеймса Хардена

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что у «Бруклин Нетс» будет сильная команда в случае обмена защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Дэвис считает, что запросившие обмен звёзды «Рокетс» Харден и Расселл Уэстбрук делают всё, чтобы бороться за титул.
«Если обмен Хардена случится, то так и быть, если нет — значит нет. Я пытаюсь понять, что собирается делать Энтони Дэвис. Как только я это пойму, мы начнём смотреть на другие команды и тому подобное, но у «Нетс» будет довольно хорошая команда в случае перехода Джеймса. Расселл Уэстбрук и Харден — два парня, которые уже достаточно долго выступают в НБА и знают, чего хотят. Они оба заработали кучу денег. Это парни, которых я знаю. Они хотят победить. Я очень близок с ними обоими. Они хотят победить, они хотят побороться за чемпионство, будь то в «Хьюстоне» или где-то ещё. Я знаю, что они собираются принять лучшее решение для себя и своей семьи», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
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