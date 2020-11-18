Майк Джеймс высказался о матче с «Жальгирисом». Он набрал 8 последних очков ЦСКА за 42 сек

Защитник ЦСКА Майк Джеймс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (87:78). Джеймс набрал 27 очков при рейтинге эффективности 32 балла, в том числе забил 8 последних очков команды за 42 секунды до финальной сирены.

«Мы играли жёстко против жёсткой команды, которая в этом сезоне выиграла много матчей. Игроки „Жальгириса“ заслуживают много уважения, поскольку играли очень хорошо, но я думаю, мы просто перебороли их. Мы бились всю игру и играли как команда. Я хорош при игре в изоляции. Я чувствую себя комфортно, делая это. Сегодня они оставили меня в ситуации один на один, и я смог извлечь выгоду из этого. Я думаю, что на раннем этапе сезона на нашей игре сказались травмы и коронавирус. Мы проиграли некоторые матчи, в которых, вероятно, были шансы на победу. Но мы просто проиграли. Это случается в течение сезона, травмы и так далее. Я хочу сказать, что мы научились немного лучше завершать матчи», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.