«Нетс» ради Хардена выставили на обмен драфт-пики и всех игроков, кроме Ирвинга и Дюранта

«Бруклин Нетс» пытаются «сделать всё», чтобы выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Для обмена доступны все драфт-пики и игроки команды, которых зовут не Кайри Ирвинг или Кевин Дюрант, сообщает Parlons Basket со ссылкой на инсайдера The Ringer Кевина О'Коннора.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выступавил разыгрывающий Расселл Уэстбрук.