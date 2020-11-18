«Хьюстон» раздумывает обменять Расселла Уэстбрука на один из худших контрактов НБА

«Хьюстон Рокетс» обсуждали с «Вашингтон Уизардс» обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла.
«Источники сообщают, что „Рокетс“ и „Уизардс“ обсудили сделку по обмену Расселла Уэстбрука на Джона Уолла. Пока нет согласия, „Рокетс“ ищут новые активы», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне Уолл получит $ 41,25 млн — ровно столько, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят 4-5 места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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