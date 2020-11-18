«Хьюстон» назвал желаемую компенсацию за Джеймса Хардена

Журналист Тим Макмэхон в своей колонке на сайте ESPN сообщил, какую компенсацию хочет получить «Хьюстон Рокетс» при обмене Джеймса Хардена.



«Согласно источникам, «Рокетс» требуют за Хардена проверенную молодую звезду и большой набор драфт-пиков. «Хьюстон» не чувствует себя обязанным отдать Хардена в «Бруклин Нетс», где игрок предпочёл бы продолжить карьеру», – написал Макмэхон.



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

«Филадельфия» поставила условие по обменному пакету за Джеймса Хардена