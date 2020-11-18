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«Атланта» наметила вторую звёздную цель после Рэджона Рондо

«Атланта» наметила вторую звёздную цель после Рэджона Рондо
Баскетбол / НБА 0

«Атланта Хоукс» намерен заполучить форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, утверждает Yahoo Sports. Игрок ещё не принял окончательного решение по опции продления контракта на сезон-2020/2021.

Если Хэйворд всё же откажется выйти на рынок свободных агентов, у «Хоукс» будет достаточно места в платёжной ведомости для подписания нового контракта с форвардом. Сделка возможна и по схеме «сайн-н-трейд».

Хэйворд до перехода в «Бостон» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, а в первом же официальном матче за клуб он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хэйворда заинтересованы в «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее стало известно, что «Атланта Хоукс» сделал предложение двухлетнего контракта на $ 15 млн разыгрывающему Рэджону Рондо.

Рэджон Рондо получил крупное предложение от аутсайдера НБА и выбрал приоритет для перехода
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