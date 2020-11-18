«Атланта» наметила вторую звёздную цель после Рэджона Рондо

«Атланта Хоукс» намерен заполучить форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, утверждает Yahoo Sports. Игрок ещё не принял окончательного решение по опции продления контракта на сезон-2020/2021.

Если Хэйворд всё же откажется выйти на рынок свободных агентов, у «Хоукс» будет достаточно места в платёжной ведомости для подписания нового контракта с форвардом. Сделка возможна и по схеме «сайн-н-трейд».



Хэйворд до перехода в «Бостон» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, а в первом же официальном матче за клуб он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хэйворда заинтересованы в «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер».



Ранее стало известно, что «Атланта Хоукс» сделал предложение двухлетнего контракта на $ 15 млн разыгрывающему Рэджону Рондо.