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Названа причина нежелания Хардена и Уэстбрука играть в «Хьюстоне»

Названа причина нежелания Хардена и Уэстбрука играть в «Хьюстоне»
Баскетбол / НБА 0

Согласно публикации The Athletic, лидеры «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук затребовали обмен из клуба из-за финансовых разногласий с владельцем команды Тилманом Фертиттой.

По данным издания, у лидеров «Рокетс» действительно проблемы с владельцем франшизы Тилманном Фертиттой, но не из-за политики и его поддержки республиканца Дональда Трампа, а из-за экономики. Владелец хочет сократить зарплатную ведомость, поскольку его ресторанно-гостиничный бизнес испытывает проблемы во время пандемии коронавируса. Это не может нравиться игрокам, которые хотят не обменов ведущих ролевиков ради экономии, а бороться за титул в сильнейшем составе.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. После этого запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы, а вслед за ним и Джеймс Харден.

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