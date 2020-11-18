«Филадельфия» придумала пакет без Эмбиида и Симмонса, чтобы заполучить Хардена

Инсайдер Вин Фош сообщил, что у «Филадельфии Сиксерс» есть предложению по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», которое не включает уход Джоэла Эмбиида или Бена Симмонса.

«Во фронт-офисе «Филадельфии» укрепилось мнение, что Джеймса Хардена можно приобрести, не отказываясь от Джоэла Эмбиида или Бена Симмонса. Скорее всего, за него предложат Эла Хорфорда, Матисса Тибулла, Шейка Милтона, Заира Смита и несколько драфт-пиков», — написал Фош на своей странице в «Твиттере».



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.