«Филадельфия» придумала пакет без Эмбиида и Симмонса, чтобы заполучить Хардена

Инсайдер Вин Фош сообщил, что у «Филадельфии Сиксерс» есть предложению по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», которое не включает уход Джоэла Эмбиида или Бена Симмонса.
«Во фронт-офисе «Филадельфии» укрепилось мнение, что Джеймса Хардена можно приобрести, не отказываясь от Джоэла Эмбиида или Бена Симмонса. Скорее всего, за него предложат Эла Хорфорда, Матисса Тибулла, Шейка Милтона, Заира Смита и несколько драфт-пиков», — написал Фош на своей странице в «Твиттере».
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
- 18 ноября 2020
-
11:30
-
10:20
-
10:00
-
09:29
-
09:25
-
09:09
-
09:07
-
04:00
-
02:15
-
02:07
-
01:48
-
01:08
-
01:03
-
00:54
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:05
-
00:05
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:12
-
23:09
-
22:50
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:14
-
20:26
-
19:59
-
19:59
-
18:45
-
18:07
-
17:59
-
17:34