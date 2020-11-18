Владимир Гомельский назвал лучшего легионера в новейшей истории ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого он считает лучшим легионером в новейшей истории московского ЦСКА.



«Для меня по-прежнему Холден — лучший. Самый полезный. Лидер ЦСКА, заряженный на победу в каждом матче. Он выкладывался на все 100 и вёл к победе остальных игроков», — написал Гомельский на своём сайте.



Джон Роберт Холден заключил многомиллионный контракт с московским ЦСКА в 2002 году. В первом сезоне он помог своему новому клубу выйти в Финал четырёх Евролиги, а в следующие семь лет ЦСКА с ним в составе неизменно достигал этой стадии, дважды выиграв главный баскетбольный турнир континента. 16 июня 2011 года после победы в очередном чемпионате России объявил о завершении карьеры.

Холден — первый в истории чернокожий баскетболист сборной России. В финальном матче чемпионата Европы 2007 года Джей Ар забросил победный мяч в корзину сборной Испании, принеся национальной команде титул чемпиона.