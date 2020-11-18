Дуайт Ховард назвал клуб, в котором хочет играть, и поставил условие
Центровой Дуайт Ховард заявил, что хотел бы продолжить играть за «Лос-Анджелес Лейкерс», но при этом настаивает на увеличении зарплаты.
«Я хотел бы остаться в Лос-Анджелесе и снова играть за «Лейкерс». Надеюсь, мне дадут контракт, это будет лучше всего. Не хочу больше играть… бесплатно. Этот год прошёл в стиле: «Хорошо, я сделаю то, что должен». Но думаю, я заслужил этот контракт», — цитирует Ховарда греческое издание Gazzetta.
35-летний центровой в этом году в регулярном чемпионате набирал в среднем 7,5 очка и совершал 7,5 подбора, а в плей-офф — 5,8 очка и 4,6 подбора. Стоит отметить, что в сезоне-2019/2020 Ховард получил $ 2,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы сохранить Дуайта в составе.
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