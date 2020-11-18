Крис Пол отреагировал на уход из «Оклахома-Сити»
Разыгрывающий Крис Пол отреагировал на обмен из «Оклахома-Сити Тандер» в «Финикс Санз».
«Оклахома-Сити. Мы провели великолепный полноценный прошлый сезон. Искренне благодарен вам за ваше радушие и тёплый приём с первого дня. С большой любовью отношусь ко всем в клубе, к болельщикам и, самое главное, к парням, которые изо дня в день выпускали этого пса. Никогда не забуду свой 15-й сезон», – написал Пол на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» обменял разыгрывающего Криса Пола и форварда Абделя Надера в «Финикс Санз» на Рики Рубио, Келли Убре, Тая Джерома, Джалена Лекью и драфт-пики. Драфт-пики от «Финикса» защищены в диапазонах 1-12 в 2022 году, 1-10 в 2023 году, 1-8 в 2024 году и не защищены в 2025 году.
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