Стало известно, почему Крис Пол решил не переходить в «Нью-Йорк»

Журналисты рассказали об одной из причин, по которой Крис Пол решил перейти в «Финикс Санз», а не в «Нью-Йорк Никс».
«Когда мы разговаривали, Крис сказал, что «Никс» — это вариант. Но если он собирается перебраться в Нью-Йорк, то хотел бы досконально погрузиться в их атмосферу, связанную в первую очередь с болельщиками в «Мэдисон-Сквер-Гарден». Но пока неизвестно, когда фанаты смогут вернуться на арены», — пишет NY Daily News.
Также отмечается, что на решение Пола повлияли неудачные выступления «Никс» в последних сезонах, слабый состав и невнятные решения фронт-офиса.
Напомним, клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» обменял разыгрывающего Криса Пола и форварда Абделя Надера в «Финикс Санз» на Рики Рубио, Келли Убре, Тая Джерома, Джалена Лекью и драфт-пики. Драфт-пики от «Финикса» защищены в диапазонах 1-12 в 2022 году, 1-10 в 2023 году, 1-8 в 2024 году и не защищены в 2025 году.
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