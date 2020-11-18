«Хьюстон» считает, что желание Хардена и Уэстбрука уйти это их проблемы, а не клуба

Руководство «Хьюстон Рокетс» не испытывает никакого давления из-за обменного запроса защитников Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, сообщает ESPN.
«Хьюстон» считает, что желание Хардена и Уэстбрука уйти — их личные проблемы, а не клуба. «Рокетс» не будут спешить с обменом и готовы начать сезон с запросившими обмен звёздами, если к тому времени не получат достойного предложения. При этом недовольство Хардена и Уэстбрука не волнует руководителей организации.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. После этого запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы, а вслед за ним и Джеймс Харден.
- 18 ноября 2020
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
14:59
-
13:55
-
13:38
-
12:24
-
11:44
-
11:30
-
10:20
-
10:00
-
09:29
-
09:25
-
09:09
-
09:07
-
04:00
-
02:15
-
02:07
-
01:48
-
01:08
-
01:03
-
00:54
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:05
-
00:05
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:12
-
23:09
-
22:50
-
21:57
-
21:47