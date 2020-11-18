«Хьюстон» считает, что желание Хардена и Уэстбрука уйти это их проблемы, а не клуба

Руководство «Хьюстон Рокетс» не испытывает никакого давления из-за обменного запроса защитников Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука, сообщает ESPN.

«Хьюстон» считает, что желание Хардена и Уэстбрука уйти — их личные проблемы, а не клуба. «Рокетс» не будут спешить с обменом и готовы начать сезон с запросившими обмен звёздами, если к тому времени не получат достойного предложения. При этом недовольство Хардена и Уэстбрука не волнует руководителей организации.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. После этого запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы, а вслед за ним и Джеймс Харден.