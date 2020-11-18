Владимир Гомельский прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Жальгирисом»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (87:78).

«ЦСКА добился преимущества и не сумел его развить и даже удержать. Замены Итудиса были невынужденные, но плановые. Не все игроки, выходящие на поле, справились с выполнением поставленных заданий. неразбериха со сменой при заслонах продолжается. Игра в защите с Милутиновым в центре гораздо качественнее, чем с Боломбоем. В атаке явно не задействованы возможности целого ряда игроков. В целом я рад победе, но не рад качеству игры. А тайм-ауты — дело тренера. Если он не только видит, что нужны изменения в рисунке игры, но и знает какие, то берёт тайм-аут, а если только решает, что и как менять, то должен подождать», — написал Гомельский на своём сайте.