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Лавар Болл — Ламело: неприятно тебе это говорить, но ты встретишь шлюху. Так всегда бывает

Лавар Болл — Ламело: неприятно тебе это говорить, но ты встретишь шлюху. Так всегда бывает
Баскетбол / НБА 0

Лавар Болл перед драфтом НБА дал совет своему младшему сыну Ламело.

«В этой профессии со всей этой славой и известностью как тебе встретить хорошую девушку? Ты её не встретишь. Мне неприятно тебе это говорить, но ты встретишь шлюху. Так всегда бывает, сын», – приводит слова Лавара Болла The NBA Central.

19-летний разыгрывающий Ламело Болл претендует на выбор в топ-3 драфта-2020, который состоится 18 ноября. В этом году привычный срок драфта сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Помимо Ламело под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).

Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).

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